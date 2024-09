Roma, crolla cavalcavia durante i lavori di demolizione per il Giubileo

Le gru in funzione di notte per demolire un vecchio cavalcavia che crolla, all'improvviso, facendo sprofondare anche i due mezzi meccanici che stavano lavorando uno di fronte all'altro. Incidente in un cantiere sulla diramazione Roma Sud dell'A1, all'altezza di Torrenova, durante i lavori per la risistemazione della viabilità a Tor Vergata in vista del Giubileo. Un cantiere strategico per l'accesso all'area che la prossima estate ospiterà la Giornata mondiale della gioventù, come avvenne già nel 2000.

Nel collasso del ponte è rimasto lievemente ferito un manovratore, trasportato in ospedale e dimesso con cinque giorni di prognosi. Sul posto la polizia, il 118 e gli ispettori dell'Asl per le verifiche. Ancora da chiarire le cause del crollo avvenuto intorno all'una di notte in pochi istanti e immortalato in alcuni video diventati ben presto virali.

Video Demolito il cavalcavia crollato, ripresa circolazione sulla diramazione dell'A1

Il tratto autostradale compreso tra Torrenova e l'allacciamento con il Grande raccordo anulare di Roma al momento del cedimento del cavalcavia era chiuso in entrambe le direzioni, proprio per permettere i lavori di demolizione che si sarebbero dovuti concludere alle 7 del mattino con la riapertura della circolazione autostradale. Il collasso della struttura ha comportato un ritardo di alcune ore nella riapertura al traffico. L'Anas ha proceduto alle operazioni di rimozione delle parti di cavalcavia che crollando avevano occupato le carreggiate sottostanti dell'autostrada. Il tratto è stato riaperto poco dopo le 13, circa un'ora dopo la demolizione completa del vecchio cavalcavia in dismissione.

Il crollo si è verificato in uno dei cantieri che rientrano nel pacchetto di opere per il Giubileo in una zona, ha sottolineato Autostrade, "al di sopra della competenza autostradale". L'intervento complessivo, ha spiegato l'Anas, consiste nell'ammodernamento del nuovo svincolo di Torrenova, con realizzazione di un nuovo e moderno cavalcavia in sostituzione del vecchio demolito. In particolare, si legge nel dossier del Giubileo, si tratta dell'intervento 24 degli 'essenziali e indifferibili', un cantiere che si propone di completare la viabilità di accesso dall'autostrada A1 all'area di Tor Vergata. La zona universitaria alla periferia est della capitale già nell'Anno Santo del 2000 fu sfruttata per la Giornata mondiale della gioventù che si ripeterà la prossima estate.

Si prevede, dunque, di realizzare tutta la viabilità complementare allo svincolo autostradale realizzato in precedenza in maniera da rendere funzionale il collegamento con l'area che sarà deputata allo svolgimento di eventi giubilari e non, e allo stesso tempo di migliorare l'accesso all'ateneo di Tor Vergata e al policlinico. L'intervento complessivo vale 24 milioni di euro. Il soggetto attuatore è Roma Capitale, che si avvale di Anas come centrale di committenza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA