Juric 'dimissioni Souloukou sapute dalla tv, dispiaciuto'

"Le dimissioni dell'ad Souloukou? L'ho saputo dalla tv, mi dispiace umanamente per quello che ha subìto. Noi dobbiamo allenarci al meglio e dare il massimo, al resto ci pensano gli altri". Così Ivan Juric a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 sull'Udinese. Parlando della squadra ha aggiunto: "Questi ragazzi mi piacciono, sono certo che faranno cambiare idea alla gente. E' facile allenarli, ma erano tristi per De Rossi, ci tenevano tanto. Alzargli l'umore era la cosa più difficile".

Soffermandosi su Pellegrini e Cristante ha poi proseguito: "Ho trovato ragazzi dispiaciuti sono stati sinceri nel dirmelo.

Ho apprezzato tanto questa cosa, si vedeva che avevano dato tutto, ma non sono arrivati i risultati". Juric poi ha parlato comunque di "una bella risposta", mentre su dove potrà arrivare la Roma ha concluso: "Vediamo. Abbiamo tanti giocatori nuovi che sono indietro e hanno bisogno di tempo. Mi è piaciuta l'aggressività, vediamo nelle prossime partite. In queste due settimane vedremo tante cose".



