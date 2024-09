Viterbo, in Provincia riunione per dire no a nuova discarica

Questa mattina si è tenuta nella sede della Provincia di Viterbo, la conferenza tra sindaci convocata dal presidente Alessandro Romoli, per fare il punto su come opporsi all'ipotesi ventilata di realizzazione di una nuova discarica a Norchia.

Romoli la settimana scorsa appresa la notizia della possibile creazione di questo sito, aveva convocato i sindaci di Viterbo, Vetralla e Monteromano, con l'obbiettivo di prepararsi per la prossima conferenza dei servizi regionale.

Attualmente è stata presentata un'istanza alla Regione che dovrà decretare parere positivo o contrario sulla realizzazione del sito tramite la conferenza servizi, che si svolgerà nelle prossime settimane.

Si tratterrebbe di un invaso da 312mila metri cubi, previsto in località Piano del Casalone a circa 1500 metri dal sito archeologico di Norchia, che prevede l'utilizzo dello spazio di una ex cava, che da una parte continuerà l'opera estrattiva, e dall'altra utilizzerà gli spazi ricavati per il conferimento dei rifiuti.

"Ancora una volta - scriveva Romoli in una nota diffusa qualche giorno fa - ci troviamo nelle condizioni di dover fare battaglia per cercare di bloccare l'ennesima discarica che un soggetto privato intende realizzare nella Tuscia, in questo caso presso la località Piano del Casalone nel Comune di Viterbo.

L'ho detto più volte e lo ripeto: è ora che si smetta di considerare la Tuscia come la discarica di Roma e d'Italia.

Ospitiamo già diversi impianti che accolgono rifiuti dalle altre province del Lazio, incapaci di provvedere autonomamente allo smaltimento. Non possiamo pagare per le incompetenze altrui e non siamo più disposti ad ospitare discariche che servono ad altri. La Tuscia non è la pattumiera di nessuno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA