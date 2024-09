Scomparso mentre va al lavoro, rintracciato 51enne

Rintracciato dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia in un ospedale romano Simon Luca Iacoponi, il 51enne romano di cui la madre aveva denunciato la scomparsa nei giorni scorsi. Già oggi l'uomo sarà trasferito all'ospedale San Paolo di Civitavecchia per alcuni problemi di salute. L'uomo si era allontanato il 16 settembre per andare al lavoro a Roma ma non aveva più dato notizie di se e il cellulare risultava irragiungibile. Del caso se ne era anche occupata anche la trasmissione Chi l'ha Visto.



