Opera Roma, quattro incontri 'Aspettando Peter Grimes'

''Aspettando Peter Grimes'', quattro incontri dedicati al capolavoro di Benjamin Britten che andrà in scena al Teatro dell' Opera di Roma l' 11 ottobre con quattro repliche fino al 19 per la regia di Deborah Warner e con il direttore musicale Michele Mariotti sul podio. La Fondazione lirica capitolina propone il ciclo di appuntamenti aperti al pubblico per avvicinarsi al dramma composto nel 1945 dal musicista inglese, incentrato sul conflitto tra massa e individuo, sull'esclusione sociale, il pregiudizio e la crudeltà della folla. Si comincia il 5 ottobre alle 17 (Sala Grigia del Teatro Costanzi) con la "Lezione di opera" di Giovanni Bietti, per la quale sono già esauriti tutti i biglietti. Sarà comunque possibile ascoltare gratuitamente la lezione sul sito del Teatro dell'Opera di Roma nei giorni successivi. Il 7 ottobre al Nuovo Teatro Ateneo dell' Università La Sapienza, alle 17.30, Michele Mariotti parlerà dell' opera insieme con Emanuele Senici, ordinario di Musicologia e Storia della Musica dell' ateneo nel corso dell' incontro organizzato da Fondazione Sapienza in collaborazione col centro Sapienza CREA - Nuovo Teatro Ateneo a ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti (prenotazioni all'indirizzo https://www.sapienzacrea.uniroma1.it/ da una settimana prima dell'incontro). Il 10 ottobre alle 18, al Teatro Costanzi, il dramma verrà illustrato in occasione della presetazione del quarto numero della rivista "Calibano" dedicata a Peter Grimes e al tema dell'outsider. Interverranno Mariotti, il sovrintendente dell'Opera di Roma Francesco Giambrone, il direttore della rivista Paolo Cairoli e Carmen Gallo, docente di letteratura inglese dell' Università La Sapienza. L' ultimo incontro l' 11ottobre alle 18 al Teatro Costanzi, ingresso libero, per la presentazione di Benjamin Britten. L'uomo, il compositore, l'interprete (EDT, 2024), la prima monografia italiana dedicata al compositore inglese.

Interviene Alessandro Macchia, autore del volume, storico della musica e tra i più autorevoli studiosi di Britten. La presentazione precede la prima rappresentazione dello spettacolo, in programma alle 20.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA