Sciopero del trasporto pubblico, rischio venerdì nero a Roma

Si rischia un venerdì nero per il trasporto pubblico a Roma. Domani 20 settembre, i mezzi pubblici sono a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati Cobas, Adl, Sgb, Cub e Usb. A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap.

Il servizio, fa sapere l'Agenzia per la mobilità di Roma, sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Parallelamente, sempre venerdì 20 settembre, uno sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato da Usb e Orsa, interesserà la sola rete Atac.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA