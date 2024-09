Da Admo Viterbo giocattoli ai piccoli di pediatria Belcolle

Una delegazione dell'Admo Viterbo, accompagnata dalla sua referente provinciale Paola Massarelli, questa mattina si è recata in visita nel reparto di Pediatria dell'ospedale Belcolle, di Viterbo, per consegnare una grande quantità di giocattoli destinati ai piccoli pazienti, che potranno utilizzarli nella loro, speriamo brevissima, permanenza nel reparto dell'ospedale viterbese.

Erano presenti all'incontro, anche la dottoressa Flavia Verginelli, per la direzione sanitaria ospedaliera, e il cappellano di Belcolle, don Dante.

Questa iniziativa è stata possibile grazie alla partecipazione di numerosi cittadini alle giornate di tipizzazione e di sensibilizzazione, rispetto al tema della donazione del midollo osseo, che Admo Viterbo svolge, da sempre, nel Viterbese.

"Nello specifico - ha commentato Massarelli - da esattamente 30 anni. Il 2024, infatti, è coinciso con una ricorrenza importante per la nostra associazione, il trentennale, chi ci rende orgogliosi del percorso fini qui fatto e che ci incoraggia ad andare avanti verso nuovi obiettivi e nuove progettualità".

Il prossimo appuntamento, che sarà in concomitanza con la Giornata mondiale della donazione del midollo osseo, sarà dal 21 al 28 settembre con la campagna Match it now, promossa dal ministero della Salute, dal Centro nazionale trapianti e dal registro Ibmdr, con l'obiettivo di invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni di età a iscriversi al registro italiano donatori di midollo osseo.

Inoltre, venerdì 27 settembre nel Centro trasfusionale di Belcolle, dove, dalle 14,30 alle 18,30, i volontari di Admo Viterbo e i professionisti del Servizio immunotrasfusionale saranno a disposizione per un pomeriggio dedicato alla tipizzazione, alla informazione e alla sensibilizzazione.

"Ringrazio Admo Viterbo - ha commentato il commissario straordinario Asl Viterbo Egisto Bianconi - per l'ennesimo gesto di vicinanza nei confronti delle persone ricoverate presso il nostro ospedale. Un gesto che acquisisce, se possibile, ancora maggior valore perché rivolto ai piccoli del reparto di Pediatria. Admo, insieme alle altre associazioni che si occupano di promuovere il messaggio della donazione di organi e tessuti nella Tuscia, è una risorsa preziosa per l'azienda, per i nostri professionisti e per i tanti cittadini assistiti in attesa di trapianto o che necessitano di una trasfusione di sangue o di emocomponenti".



