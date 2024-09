Atletica: Onorato, dopo 20 anni rifaremo pista Tor Tre Teste

"Dopo 20 anni, rifaremo la pista di atletica leggera a Tor Tre Teste nel V Municipio". Lo ha annunciato Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, sui propri canali social al termine di un sopralluogo nell'impianto. "É l'unica in uno dei quadranti più popolosi di Roma, ma da 8 anni è in parte inagibile e in un grave stato di degrado tra avvallamenti e fratture - ha aggiunto - Ringrazio davvero Sport e Salute e l'ad, Diego Nepi Molineris, che cureranno l'intervento: i lavori di riqualificazione saranno una legacy degli Europei di Atletica che si sono tenuti a Roma questa estate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA