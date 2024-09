Musica, arte e paesaggio. Torna il Festival della Tuscia

Una apertura di alittissimo livello con i Tallis Scholars e Peter Phillips e poi grandi ospiti del calibro di Beatrice Rana, Alexander Malofeev con nuovi talenti come Filippo Gorini, Ettore Pagano e Lucia Horsch. Torna con 12 appuntamenti suggestivi il Festival della Tuscia che dal 21 settembre al 6 ottobre porterà musica, arte e letteratura a Viterbo e in altri cinque comuni della provincia. La kermesse - da una idea di Vittorio Sgarbi, assessore alla Bellezza del comune di Viterbo - oltre al capoluogo toccherà Bolsena, Caprarola, Vignanello, Vallerano e Ischia di Castro. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito ma con prenotazione. ''Il Festival della Tuscia unisce passione e ragione, ci consente di sentire e di vedere, ci fa intendere cosa significhi essere virtuosi e ci rende orgogliosi di una terra miracolosamente sconosciuta" ha detto Sgarbi. "Il tempo è il filo conduttore di tutti i concerti che lega repertori e artisti di questa terza edizione'' ha spiegato Massimo Spada, il direttore artistico.

La rassegna si apre sabato 21 settembre alle 18 a Viterbo, a Palazzo Brugiotti, con una conversazione del musicologo e giornalista Sandro Cappelletto sul "tempo nella musica". Alle 20.30 nella Basilica di S. Maria della Quercia, l'attesissimo concerto del Tallis Scholars diretti dal suo fondatore Peter Phillips. in un programma di musica sacra con il Miserere di Gregorio Allegri e la Messa a quattro voci da cappella di Monteverdi, oltre a brani di Marc'Antonio Ingegneri, Antonio Lotti e Giovanni Pierluigi da Palestrina. Gli altri appuntamenti sono in programma il 22 a Viterbo con il violoncellista Ettore Pagano, la violinista Giulia Rimonda e il pianista Massimo Spada; li 23 nella Rocca Monaldeschi, a Bolsena con il Quartetto Klem; il 25 settembre a Palazzo Ruspoli a Vignanello con il pianista Alexander Malofeev; il 26 a Palazzo Farnese di Caprarola l pianista Filippo Gorini in trio con Andrea Cicalese (violino) e Maria Elisa Aricò (corno); il 27 a Viterbo la flautista olandese e il Quartetto Vanvitelli. Uno dei concerti più atteso è in programma Il 28 nell'antico Teatro dell'Unione di Viterbo con la stella mondiale del pianoforte Beatrice Rana in brani di Mendelssohn, Brahms, e Ravel. Il 29 nel Palazzo della Provincia arriva il Sestetto Stradivari; Il 3 ottobre a Vallerano, recital del violinista americano Stephen Waarts. il 5 ottobre nel Teatro dell'Unione di Viterbo Serena Dandini parlerà del suo libro "La vendetta delle muse". Gran finale il 6 ottobre: alle 12 a Viterbo Vittorio Sgarbi che racconterà ''Gli invisibili'' dell' arte e alle 18.30 nella Rocca Farnese di Ischia di Castro si esibirà il duo composto da Erica Piccotti (violoncello) e Gian Marco Ciampa (chitarra classica) in brani di Piazzolla, Albéniz, De Falla e Granados.



