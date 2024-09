20 anni fa addio a Cristopher Reeve, arriva il doc ad Alice

Il 10 ottobre 2004 moriva Christopher Reeve, l'amato attore di Superman che ebbe la carriera stroncata da un terribile incidente a cavallo nel 1995 durante una gara di equitazione. In occasione del ventesimo anniversario della sua morte, Alice nella città rende omaggio al grande attore con una proiezione speciale dell'atteso documentario "Super/Man: The Christopher Reeve Story" dei registi Ian Bonhôte e Peter Ettedgui. La proiezione si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 20.30 al Cinema Adriano di Roma alla presenza dei due registi Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, e di Matthew Reeve, figlio di Christopher Reeve.

"Super/Man: The Christopher Reeve Story" offre un ritratto intimo della vita di Reeve, con immagini inedite, interviste ai tre figli William, Matthew e Alexandra e testimonianze di grandi attori hollywoodiani che erano colleghi e amici di Reeve come Susan Sarandon, Glenn Close e Robin Williams, al quale era legatissimo, che ne descrivono il percorso personale e professionale.

La proiezione con i due registi e Matthew Reeve sarà anche l'occasione per far conoscere al pubblico italiano la Christopher & Dana Reeve Foundation dedicata alla cura delle lesioni al midollo spinale attraverso la promozione di ricerche innovative e il miglioramento della qualità della vita delle persone e delle famiglie affette da paralisi.

La storia di Christopher Reeve è quella della sua sorprendente ascesa da attore sconosciuto a star del cinema e la sua interpretazione definitiva di Clark Kent/Superman ha stabilito un punto di riferimento per gli universi cinematografici di supereroi che dominano il cinema di oggi. Reeve ha interpretato l'Uomo d'Acciaio in quattro film su Superman e in decine di altri ruoli che hanno messo in risalto il suo talento e la sua versatilità come attore, prima di rimanere ferito nel 1995 in un incidente quasi mortale a cavallo che lo ha paralizzato dal collo in giù. Dopo essere diventato tetraplegico, è diventato un leader carismatico e un attivista nella ricerca di una cura per le lesioni al midollo spinale, oltre che un appassionato sostenitore dei diritti e dell'assistenza ai disabili, il tutto continuando la sua carriera nel cinema, sia davanti che dietro la cinepresa, e dedicandosi sempre alla sua amata famiglia.

"Super/Man: The Christopher Reeve Story", che include anche filmati domestici intimi inediti e una straordinaria quantità di materiale d'archivio personale, è un'emozionante e vivida narrazione cinematografica della straordinaria storia di Reeve.

Il film presentato da DC Studios, HBO Documentary Films, CNN Films e Words+Pictures.

L'evento è organizzato in collaborazione con Warner Bros.

Discovery e con il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale ed è parte del ciclo "Aspettando Alice" che anticipa la ventiduesima edizione di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli e in programma dal 16 al 27 ottobre 2024.

"Siamo molto felici - dichiarano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli - di poter presentare questo documentario che racconta non solo la vita di un grande attore ma ci permette di raccontare un uomo straordinario che è riuscito ad incarnare l'eroe non solo sulla schermo ma nella vita di tutti i giorni mettendosi al servizio degli altri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA