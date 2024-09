Musical al Brancaccio da Aggiungi in posto a tavola a Rocky

(di Paolo Petroni) B Iconic! è il claim della stagione 2024-25 del Teatro Brancaccio di Roma, che si snoderà "tra grandi musical, irriverenti stand up comedy, mattatori del one man/woman show, danza contemporanea, memorabili concerti, divulgatori di successo e artisti socialmente impegnati", come annuncia il direttore artistico Alessandro Longobardi.

Un teatro, aggiunge, "che mantiene saldamente il suo rapporto col territorio, per un programma popolare, anello di un progetto culturale pluriennale che unisce a Roma spazi distinti e diversi, come la Sala Umberto, le 3 sale rinnovate dello Spazio Diamante, di prossima apertura, e il polo formativo Spazio Impero".

Nel cartellone, Lorella Cuccarini, Giovanni Scifoni, Neri Marcorè, Claudio Castrogiovanni, Virginia Raffaele, Gió Di Tonno, Simone Cristicchi, Amara, Mario Biondi, Marco Paolini, Barbara Cola, Garrison Rochelle, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Dario Ballantini, Giorgio Montanini. Registi che vanno da Giorgio Gallione a Federico Tiezzi. E poi spazio alla danza col Balletto di Milano e la V edizione di Futuro Festival internazionale di danza e cultura contemporanea, diretto da Alessia Gatta.

Per quel che riguarda i musical, che sono la colonna portante della programmazione (dopo due serate con Andrea Pucci e Beatrice Arnera), si partirà il 10 ottobre con 'Saranno famosi' con Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario e Stefano Bontempi, regia di Luciano Cannito e direzione musicale Giovanni Maria Lori. Il 29 novembre si festeggeranno i 50 anni di 'Aggiungi un posto a tavola', classico di Garinei e Giovannini alla ottava edizione, con Giovanni Scifoni, Lorella Cuccarini, Sofia Panizzi, Francesco Zaccaro, Marco Simeoli, Francesca Nunzi, musiche di Trovajoli dirette da Andrea Cecchi. Ci sarà poi, il 18 marzo, a riproporre il successo dell'omonimo film di Spielberg con DiCaprio, 'Prova a prendermi', un'avventura che prevede inseguimenti, inganni e ironia sulla musica anni '60, con Claudio Castrogiovanni agente FBI, cast da definire e regia di Piero di Blasio. A dicembre ecco 'Anastasia', su libretto di Terrence McNally e musiche di Stephen Flaherty, regia di Federico Bellone.

Gli altri titoli saranno 'Sherlock Holmes' con Neri Marcorè diretto da Andrea Cecchi e musiche di Andrea Sardi; 'Rocky' il Musical, con Pierpaolo Pretelli e Giulia Ottonello, regia e coreografie di Luciano Cannito; 'I tre moschettieri' Opera pop, musiche di Giò Di Tonno che sarà anche Athos, Vittorio Matteucci Porthos e Graziano Galatone Aramis; 'Van Gogh Cafè' in un Caffè Chantant della Parigi anni Venti scritto e diretto da Andrea Ortis. A questi si aggiungono i ritorni di 'Peter Pan' (musiche di Edoardo Bennato, regia Maurizio Colombi); 'Mare fuori' tratto dalla fortunata serie tv; Virginia Raffaele col suo 'Samusà'.

Altri spettacoli saranno quello di Giorgio Gallione, 'Oblivion in Tuttorial', una guida contromano alla contemporaneità; 'Boomers', ballata cybernetica di Marco Paolini; e 'Lo spettacolo di Ballantini' su 40 anni nei panni degli altri. Longobardi infine cita "una vasta gamma di spettacoli e protagonisti che spaziano tra diversi generi, garantendo appuntamenti per tutti i gusti": serate che vanno da Marco Travaglio a Rocco Siffredi; la comicità di Teo Mammucari, Cirilli, Iodice, Giraud, Vernia e Cicchella; i concerti da Mario Biondi a Simone Cristicchi e Amara, da Michele Zarrillo fino al Benedict Gospel Choir. Con chiusura della stagione il 21 maggio con i 'Delitti allo specchio' di e con Roberta Bruzzone.

Naturalmente anche quest'anno, per 3.700 ore di corso con 20 docenti in 9 mesi, riprenderanno i corsi della Brancaccio Musical Academy di cui è direttore artistico Lorenzo Gioielli, direttore didattico Piero Di Blasio, direttrice organizzativa Rossella Marchi.



