Studenti, a Roma anche 800 euro a stanza per l'affitto

"Con il terzo lunedì di lotta a Disco Lazio riniziano anche le lezioni nei tre atenei di Roma, e le nostre università danno il benvenuto alle nuove matricole con sempre più studenti che ancora non hanno trovato una casa, con annunci che arrivano a 800 euro a stanza, caro libri, tagli su un servizio trasporti già pessimo e a volte assente. Questo non è diritto allo studio: lavorare per sopravvivere all'università senza poi avere tempo per studiare non è diritto allo studio.

Saremo ogni lunedì a Disco Lazio finché non ci verranno date delle risposte". Così gli studenti di Cambiare Rotta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA