Rotelli visita l'ex magazzino Nbc di Ronciglione

"La visita all'interno dell'Infrastruttura militare è stata una utile opportunità per constatare come i lavori di bonifica bellica stiano procedendo senza interruzioni" Così, il presidente della commissione per l'ambiente della camera Mauro Rotelli, che questa mattina era in visita all'ex Magazzino Materiali per la Difesa Nbc di Ronciglione, in provincia di Viterbo.

Le operazioni di bonifica dell'area prospicente il lago di Vico, sono iniziate il 18 marzo scorso e dureranno 352 giorni calendariali. Rotelli, che era accompagnato dal consigliere provinciale Nello Campana, a margine della visita ha incontrato i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, e il commissario della Riserva naturale Lago di Vico Alessandro Pontuale.

"Successivamente, i 26 ettari saranno interessati dall'altrettanto importante bonifica ambientale - ha continuato Rotelli -. Queste attività sono fondamentali nel processo di bonifica definitiva e riconsegna del sedime alle attività civili. Colgo l'occasione per ringraziare il colonnello Capozzi, direttore del Centro Tecnico Logistico Interforze Nbc, e il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, per il supporto alla visita odierna e per la gestione delle attività di bonifica in questo sito particolarmente importante per tutta la Tuscia".



