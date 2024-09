In estate 12 mila visitatori alla ruota panoramica di Fiumicino

FIUMICINO-ISOLA SACRA, 16 SET - Divenuta simbolo dell'estate di Fiumicino, dopo le polemiche iniziali, la ruota panoramica, allestita in Darsena, ha attirato 12 mila visitatori tra residenti e turisti. A confermarlo è la società che ha gestito l'attrazione itinerante, con dati che evidenziano l'afflusso di persone, che dal 7 giugno all'8 settembre, hanno avuto l'opportunità di ammirare Fiumicino dall'alto, godendo di una vista sulla città e sul mare.

"La ruota panoramica è stata un simbolo di innovazione che ha reso speciale l'estate del 2024. Non solo ha offerto a residenti e turisti la possibilità di vedere la nostra città da una prospettiva inedita, ma ha anche promosso e ravvivato il centro cittadino e valorizzando gli eventi culturali proposti dall'Amministrazione - dichiara l' assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli, sottolineando che Fiumicino è stato il primo comune del litorale romano ad installare una ruota di tali dimensioni - È una soddisfazione vedere come questa iniziativa abbia movimentato l'economia locale e coinvolto le attività commerciali. Continueremo a lavorare per offrire sempre più opportunità ed attrazioni capaci di promuovere lo sviluppo turistico ed il benessere economico della nostra comunità".



