Al via la Rome Future Week, la Capitale punta sul tech

Una settimana ricca di appuntamenti, con oltre 400 eventi in 260 location iconiche della città, che vedranno protagonisti cittadini, istituzioni e aziende del settore tecnologico: al via da oggi la seconda edizione della Rome Future Week. A presentare le iniziative nella sede dell'Associazione Civita a Piazza Venezia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli. Ad aprire i lavori il presidente di Civita Gianni Letta. L'incontro inaugurale, dal titolo 'Tecnologie per il Futuro di Roma', ha riunito figure della politica, del mondo accademico e delle imprese per esplorare le soluzioni tecnologiche che stanno contribuendo a proiettare la Capitale verso un futuro più connesso e sostenibile. Durante la Rome Future Week, l'innovazione sarà declinata attraverso cinque concetti chiave: Connessione, Collaborazione, Creazione, Competenza e Condivisione. Questi pilastri evidenziano la necessità di creare legami tra cittadini, imprese e istituzioni, promuovere l'innovazione attraverso startup e PMI, investire nelle competenze digitali e facilitare lo scambio di risorse e conoscenze tra tutti gli attori coinvolti.

Tra i progetti più significativi c'è il lancio dei primi 25 Centri di Facilitazione Digitale su tutto il territorio di Roma.

Questi centri, distribuiti in scuole, centri anziani e spazi pubblici, rappresentano una risposta concreta al digital divide.

Grazie a un investimento di oltre 1 milione del Pnrr, questi centri offriranno micro-corsi e assistenza personalizzata per garantire a tutti l'opportunità di partecipare alla trasformazione digitale. Durante l'evento sono stati presentati alcuni dei progetti tecnologici più all'avanguardia che stanno ridisegnando il futuro di Roma: il progetto di Boldyn ha illustrato la creazione di un'infrastruttura di comunicazione che renderà Roma una città sempre più connessa, abilitando nuovi servizi attraverso il 5G per la sicurezza e la gestione dei dati (smart city); Thales Alenia Space ha mostrato come le tecnologie satellitari giocheranno un ruolo cruciale nello sviluppo della città del futuro; la Fondazione per l'Attrazione di Roma ha svelato il nuovo virtual assistant, basato su tecnologie di intelligenza artificiale generativa che faciliterà l'accesso ai servizi pubblici e culturali della città, offrendo ai cittadini e ai turisti informazioni utili, come orari dei musei o la localizzazione dell'ospedale più vicino. Acea e Hitachi Zosen Inova hanno presentato le ultime tecnologie per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, con l'obiettivo di trasformarli in risorse preziose. Un tema centrale della Rome Future Week è anche la parità di genere nelle tecnologie e nelle discipline Stem: Lucarelli ha sottolineato l'importanza di ridurre il gender gap e creare un ambiente lavorativo che valorizzi il talento delle donne. La giornata si è conclusa con l'assegnazione di due riconoscimenti a due startup che si sono distinte per la loro innovatività e l'impatto positivo sui cittadini. Il programma completo della Rome Future Week 2024 è sul sito romefutureweek.it.



