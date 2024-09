A Roma per la prima volta i bus elettrici in periferia

Sessanta nuovi bus full electric in arrivo sulle strade di Roma entro gennaio 2025, destinati al trasporto pubblico delle periferie: è la prima volta che i bus elettrici nella Capitale vengono destinati alle linee non centrali. I primi dieci, che entrano in servizio già a settembre, sono stati presentati questo pomeriggio all'Eur dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri con l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, la presidente del IX Municipio Titti Di Salvo e il presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale Giovanni Zannola. I nuovi bus elettrici saranno gestiti da Autoservizi Troiani, i nuovi aggiudicatari per il Lotto 1 Est del Tpl periferico.

Dopo i primi 10 di settembre ne sono previsti altri 10 entro il mese di ottobre e ulteriori 40 bus entro gennaio 2025. A oggo l'Autoservizi Troiani ha attivato il 70% del servizio assegnatogli con l'obiettivo di raggiungere il 100% dell'operatività entro il 22 ottobre 2024.

I mezzi sono dei Mercedes-Benz eCitaro, 3 porte, lunghi 12 metri a pianale ribassato e dotati di postazioni e rampa per accesso disabili e cabina autista. Le batterie di nuova generazione consentono un raggio di percorrenza di circa 300 km. Il sistema di assistenza frontale permette il rilevamento di ostacoli a 3,7 m di distanza; quello di assistenza alla svolta di seconda generazione consente il rilevamento di ostacoli laterali fino a 4 m di distanza. Infine, le sospensioni intelligenti offrono stabilità e adattabilità al percorso attutendo i movimenti di rollio e beccheggio in curva e frenata.

Sono in arrivo anche i bus elettrici dell'Atac: dopo aver messo in servizio nel 2023 118 bus ibridi da 12 metri e, nel 2024, altri 110 da 18 metri, la municipalizzata si prepara a mettere in servizio nel 2025 altri 41 bus ibridi da 12 metri e 110 bus elettrici. Nel 2026, arriveranno altri 301 bus elettrici che completeranno il piano complessivo 2023-2026 da 1057 nuove vetture. L'età media dell'intera flotta Atac scenderà a poco più di 5 anni, contro i 12 del 2018.



