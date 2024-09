Sottrae 28mila euro a un'invalida a Viterbo, denunciata dai Cc

I carabinieri di Viterbo hanno denunciato una 34enne residente in provincia, accusata di aver sottratto nell'arco di due anni circa 28mila euro a una 63enne invalida.

Le indagini dei militari, partite dalla segnalazione di un conoscente della vittima, hanno portato alla luce il meccanismo con cui la 34enne sottraeva continuamente soldi alla donna senza che lei se ne accorgesse.

La donna, infatti, avendo la gestione della PostPay che l'invalida usava per farsi accreditare la pensione, la utilizzava per fare i suoi acquisti on line, per ricaricarsi il cellullare, e anche per prelevare soldi in contanti, che ovviamente, spendeva per sé stessa.

Approfittando delle condizioni di salute precarie della vittima, con questo sistema era riuscita in pochi mesi a svuotargli quasi del tutto il conto corrente.



