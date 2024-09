Il Trastevere si presenta, ha maglia anti violenza sulle donne

Il Trastevere ha presentato le nuove maglie per la stagione 2024/'25 della Serie D maschile e della Serie C femminile, nel corso dell'ormai tradizionale conferenza stampa di inizio stagione nell'impianto del club capitolino. La prima maglia della squadra maschile, il cui campionato comincerà domenica con l'impegno in casa contro il Cassino, ha i colori amaranto e celeste che richiamano i disegni del marmo, materiale protagonista del quartiere di Trastevere. Le venature del marmo sono un riferimento alle venature del sistema circolatorio che dà linfa e sostegno al corpo umano, così come le venature della maglia daranno vita e forza alla squadra. Il kit 'away' è bianco con un gioco di luci e ombre che raffigura l'affresco Gloria di Santa Cecilia, presente nella Basilica di Santa Cecilia, opera di Sebastiano Conca. La terza maglia è di colore rosa e ha 'incise' le parole, presenti sulla lastra di marmo affissa all'ingresso del Trastevere Stadium. La scelta del colore, tradizionalmente associato al mondo femminile, è un richiamo contro la violenza sulle donne e all'episodio che, nella scorsa stagione, ha coinvolto la capitana della squadra femminile, Alice Ferrazza, fatta oggetto di un'aggressione al termine di una gara di campionato e la maglia vuole ricordare ai calciatori quali sono i valori della società rionale.

Per la squadra femminile, le due maglie sono amaranto (la prima) e bianca (la seconda), con due linee orizzontali che richiamano le compagne di squadra, per ricordare che nel calcio si vince come collettivo e non come singolo mentre quella della portiera è verde.

Secondo Pier Luigi Betturri, patron del club del Rione, "per un presidente di qualsiasi società dilettantistica i traguardi sono due: assolvere alla missione sociale e morale che ci si è prefissi e chiudere il bilancio in pareggio o in attivo. Se non si riesce a fare ciò non si può durare e il Trastevere, sotto la nostra gestione continua da tredici anni l'attività e anche con un certo successo. Oggi 38 milioni di italiani non praticano lo sport - ha sottolineato Betturri -, e l'obiettivo del Trastevere è migliorare questi numeri e favorire la socialità e la conoscenza di sé, anche perché lo sport è uno dei primi argini per combattere dipendenze da alcool, droghe e ludopatie.

Riuscire in questa missione è il nostro successo più importante".

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha sottolineato quanto sia fondamentale il mondo dilettantistico nel sistema del calcio italiano. "Comincia una nuova stagione - le sue parole -, impegnativa come sempre ed è la prima dopo la riforma dell'ordinamento sportivo. Il problema è quello di rendere compatibile un quadro normativo in evoluzione con il mondo dilettantistico e giovanile. Noi, nonostante le difficoltà per l'impatto di questa riforma, contiamo al 30 giugno 2024 oltre un milione di tesserati ed è il secondo dato migliore negli ultimi 18 anni. Abbiamo un numero sempre maggiore di tesserati ma anche una contrazione del numero delle società". Secondo Abete, "Serie D e settore giovanile meritano attenzione: la D, con la contrazione del numero di squadre e la presenza delle seconde squadre, vede sempre più città protagoniste ed è la quarta serie, non più la quinta come un tempo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA