Al via BaRò, festival di musica barocca per la città di Roma

Dal 6 al 14 settembre avrà luogo a Roma la I edizione 2024 di BaRò, festival di musica barocca per la città di Roma, con eventi gratuiti e aperti alla popolazione.

Il festival è ideato da Francesca Ascioti, cantante d'opera affermata a livello internazionale, fondatrice e direttrice artistica di EneaBarockOrchestra, ed è patrocinato dal Roma Capitale, insieme al II Municipio , e all'Ambasciata del Brasile in Italia e alla Regione Lazio.

Nata a Roma nel 2018 EneaBarockOrchestra, si è rapidamente guadagnata uno spazio di rilievo nel ricco panorama delle orchestre specializzate nell'esecuzione della musica dei secoli XVII e XVIII. L'orchestra ha sede a Roma e coinvolge in gran parte musicisti romani, aggregando professionisti esperti e giovani talenti in una realtà attiva e produttiva prioritariamente sul territorio della nostra città. L'attività di EBO, oltre alla presenza in prestigiose sedi concertistiche internazionali, include la ricerca musicologica sul repertorio poco conosciuto del Barocco e la sua riproposizione all'interno degli spazi architettonici, civili e religiosi, della Roma barocca, intendendo così porsi come una realtà viva e attiva del panorama culturale capitolino.

La manifestazione si svolgerà in quattro appuntamenti, accomunati dalla volontà di avvicinare anche un pubblico giovane e non specializzato allo straordinario patrimonio della musica barocca. In quest'ottica, l'ingresso ai concerti sarà libero su prenotazione, che potrà essere effettuata online sul sito eventbrite.com Si inizia il 6 Settembre, nello spazio del Satyrus a Valle Giulia, di fronte alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna con Metamorfosi - Vivaldi in Rock!, una rilettura in chiave rock dei celeberrimi concerti dell'op. VIII di Antonio Vivaldi, Le Quattro Stagioni, con il violinista Gabriele Pro. Rock e Barocco: ineffabili corrispondenze sull'onda di un ritmo travolgente.

L'8 Settembre, a Forte Antenne (all'interno di Villa Ada), l'orchestra si esibirà in un programma dal titolo Il concerto barocco da Roma all'Europa, condotto dal violoncellista dell'orchestra, Marco Ceccato. Il programma di questo concerto intende offrire uno spaccato significativo del Barocco strumentale romano e della sua decisiva influenza nei successivi sviluppi della musica strumentale europea.

Il 13 settembre Händel Gala, una serata interamente dedicata a Georg Friedrich Händel, nella impareggiabile cornice barocca di Palazzo Pamphili a Piazza Navona, sede dell'Ambasciata del Brasile in Italia. Il concerto presenta un florilegio di arie tratte dalle opere del grande compositore tedesco, affidate alle voci di quattro giovani e internazionalmente affermati protagonisti delle scene dell'opera barocca: Giulia Bolcato, Shakéd Bar, Nicholas Tamagna e Giacomo Nanni. L'orchestra sarà diretta dal suo primo violino, il giovane e brillante musicista aquilano Gabriele Pro. Per questa data l'ingresso al concerto è esclusivamente su inviti dell'Ambasciata del Brasile.

Il 14 settembre, all'Acquario Romano, una virtuosa d'eccezione per un programma di puro virtuosismo sarà all'opera nel recital Lucifera, appositamente confezionato per Vivica Genaux, mezzosoprano statunitense di grande fama e madrina della manifestazione. Il concerto prevede arie appartenenti a personaggi, provenienti dal repertorio dell'opera barocca italiana, di donne furenti e scellerate. In questi ritratti di donne tratte dall'antichità romana e bizantina, dalla letteratura rinascimentale e barocca, rivivranno alcuni tra i più affascinanti brani di compositori come Johann Adolf Hasse, Antonio Maria Bononcini, Carlo Francesco Pollarolo e Pietro Torri. Il presente programma includerà brani in prima esecuzione in tempi moderni.

Nel corso degli eventi verrà presentata l'Edizione di Barò 2025 che vedrà la rappresentazione, per la prima volta a Roma, dell'opera "Agrippina" di Georg Friedrich Händel



Riproduzione riservata © Copyright ANSA