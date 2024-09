Ricerca, Sapienza vince 3 finanziamenti Erc da 1,5 milioni

'Università Sapienza di Roma si aggiudica 3 finanziamenti del Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) da 1,5 milioni di euro ciascuno, nell'ambito degli Starting Grant, destinati ai giovani ricercatori emergenti all'inizio della loro carriera. I progetti vincitori sono stati proposti da Giovanni Batignani, Mirko Gallo e Matilde Malaspina, i cui progetti indagheranno ambiti molto diversi, dagli impulsi luminosi alla ricostruzione delle biblioteca di Siviglia, una delle maggiori biblioteche europee della prima età moderna. "Il riconoscimento Erc Starting Grant rappresenta un'ulteriore conferma della qualità dei progetti di ricerca coordinati da giovani studiose e studiosi della Sapienza in diversi ambiti disciplinari", dichiara la rettrice Antonella Polimeni. "Il risultato premia le politiche messe in campo dal nostro ateneo per l'attrattività dei giovani ricercatori, in particolare il regolamento per l'incentivazione dei Principal Investigators di progetti di eccellenza della Sapienza e l'iniziativa SapiExcellence". Batignani coordinerà il progetto 2D-Pulses, che si propone di sviluppare una nuova tecnologia per sfruttare gli impulsi luminosi, centrali per tanti processi fondamentali: dalla fotosintesi al meccanismo della visione, fino al danneggiamento del Dna indotto dall'esposizione alla luce. La ricerca di Gallo, E-Nucl, si concentrerà sulla meccanica dei fluidi, mentre Colibri di Malaspina studierà la biblioteca del XVI secolo riunita da Hernando Colón, secondo figlio di Cristoforo Colombo: il progetto ha come obiettivo quello di ricostruire un quadro il più completo possibile del contenuto della collezione, delle dinamiche di creazione così come di quelle della sua dispersione



