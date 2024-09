Ragazzi di Juppiter per l'inclusione, il viaggio della legalità

I ragazzi dell'associazione per l'inclusione giovanile Juppiter, dopo il viaggio a Capo Nord, questa mattina hanno intrapreso una nuova avventura per promuovere i valori della legalità.

Si chiama La carovana della libertà, ed è nata dalla sinergia tra la Juppiter e la Polizia di stato, allo scopo di divulgare i valori del rispetto per il prossimo, la giustizia e l'inclusione.

Questa mattina cento persone, tra ragazzi diversamente abili, educatori, adolescenti e bambini si sono ritrovati sotto la macchina di Santa Rosa, da dove hanno iniziato il loro viaggio della legalità che li vedrà in Sicilia dal 4 al 10 settembre 2024, dove toccheranno tappe significative a Palermo e Capaci.

Dopo la benedizione del vescovo di Viterbo, Orazio Francesco Piazza, la carovana Juppiter è partita per Napoli dove si imbarcherà per raggiungere Palermo, prima tappa del tour in terra siciliana.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito nel progetto Be Different Special Tour 2024, che nasce dalla volontà di trasformare il concetto di legalità in un percorso vissuto e testimoniato dai ragazzi, toccando con mano i luoghi e le storie che hanno segnato la lotta per la giustizia in Italia.

Come Palermo e il "Giardino della Memoria" a Capaci, che saranno le tappe centrali di questo viaggio nella terra di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

"La legalità, così come la bellezza e la fragilità - ha detto il presidente di Juppiter, Salvatore Regoli - non sono concetti astratti, ma scelte che ciascuno di noi testimonia e difende ogni giorno, a partire dal rispetto per gli altri e dalle piccole azioni quotidiane."



