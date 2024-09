Cgil Cisl e Uil stasera a fiaccolata contro svendita Santa Lucia

"Oggi, a partire dalle ore 19, saremo a Piazza Caduti della Montagnola alla fiaccolata promossa da Fp CgiL, Cisl Fp e Uil Fpl contro la svendita della Fondazione Santa Lucia ai privati e per rafforzare il diritto alla salute".

Così i segretari generali di Cgil di Roma e del Lazio, Cisl Lazio e Uil Lazio Natale Di Cola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica.

"Un'iniziativa a cui invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare perché non riguarda soltanto il futuro occupazionale di 800 lavoratrici e lavoratori, messo a rischio da una gestione disastrosa della Fondazione, ma anche migliaia di cittadine e cittadini che ogni anno usufruiscono di un servizio essenziale e altamente specializzato - continuano - già nelle scorse settimane non è mancata la solidarietà da parte delle persone, come dimostrano anche le 25 mila firme raccolte in meno di un mese per salvaguardare la Fondazione Santa Lucia come bene comune. Adesso, alla vigilia dell'incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è arrivato il momento di far sentire che lavoratrici e lavoratori, cittadini e cittadini sono uniti a salvaguardia di un bene prezioso e per riaffermare la centralità del ruolo pubblico nella gestione dei servizi sanitari e di tutela del diritto alla salute".

"L'amministrazione straordinaria è un primo passo indispensabile per garantire la continuità delle attività e tutelare i posti di lavoro", concludono i dirigenti sindacali.



