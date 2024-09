A Viterbo la macchina di Santa Rosa illumina la città

È arrivata la grande sera della macchina di Santa Rosa Dies Natalis a Viterbo. La nuova creazione dell'architetto Raffaele Ascensi, ha fatto il suo debutto sfilando per le strade della città sotto gli occhi di migliaia di spettatori arrivati da tutta la provincia, e oltre, per assistere al campanile di luce che cammina. La bianca schiera di facchini ha sorretto la colonna di luce, alta 30 metri e pesante oltre 5 tonnellate, ed è scattata alzandosi dai suoi piedistalli, per poi muoversi sorretta dal suo motore umano. Un cammino a tappe fino a piazza del Teatro, dove i facchini si preparano per l'ultimo sforzo: la salita di via Santa Rosa che tradizionalmente viene fatta di corsa prima di deporre la macchina davanti il monastero dedicato alla santa bambina.



