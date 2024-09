A Cattani la prima laurea honoris causa dell'università Pegaso

"Un leader intraprendente e innovatore nel campo biofarmaceutico che ha plasmato il panorama industriale con la sua visione e il suo impegno": sono queste le motivazioni che hanno portato l'Università Digitale Pegaso, ateneo di Multiversity, a conferire la laurea honoris causa in Scienze Economiche al presidente e ad di Sanofi e presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Roma, al museo Maxxi, alla presenza, tra gli altri, della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, Gianni Letta, l'ad di Multiversity Fabio Vaccarono, e il rettore dell'Università Digitale Pegaso, Pier Paolo Limone.

Si tratta della "prima laurea honoris causa dell'Università Pegaso. Credo che ci sia un grosso punto di contatto, la ricerca farmaceutica è importante per il Paese, lavorare in innovazione significa investire sui giovani e gli atenei come il nostro forniscono competenze in tutti i settori produttivi anche nell'ambito farmaceutico", ha sottolineato il rettore Limone.

Per l'ad Vaccarono, la laurea honoris causa a Cattani è "una testimonianza del fatto che l'innovazione che sta al cuore della nostra formula di università digitali tiene proprio conto dello spirito dei tempi".

"E' una bella commistione tra la ricerca e l'impresa", è il commento sulla giornata della ministra Bernini. "E' quello che l'università vuole e deve fare da adesso in poi e che rappresenta la missione fondamentale del Pnrr su cui stiamo investendo tanto", ha aggiunto. Proprio con Farmindustria - di cui Cattani è presidente - è l'accordo siglato dal Mur unitamente alla Crui con l'obiettivo di "passare dalla formazione all'impresa senza soluzione di continuità".

Per Cattani, che nel corso della cerimonia ha tenuto la sua lectio doctoralis, è stata "una giornata di grandi emozioni".

"Questo riconoscimento credo riconosca il contributo che tramite anche tutti i miei colleghi di Sanofi, per fare industria riusciamo a dare al sistema Paese rispetto alle cure, ai farmaci. E quindi - ha proseguito - oggi le cure sono un valore, un investimento e hanno un impatto diretto sull'economia della nazione". Una laurea honoris causa in Scienze economiche che per Cattani "chiude il cerchio" rispetto al suo percorso di studi che è stato "tutto scientifico".



