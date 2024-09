Taxi: Gualtieri, 'obiettivo nuove licenze entro dicembre'

"Siamo molto contenti, una giornata storica. Il bando per le nuove licenze di taxi è online: c'è tempo fino al 23 settembre per fare le domande. Poi ci saranno le prove. L'obiettivo è da dicembre poter dare le licenze e quindi finalmente affrontare in modo strutturale questo problema di Roma". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine di una iniziativa al Collatino.

"Abbiamo tenuto duro, siamo andati avanti sulla nostra linea, di fare i bandi - ha aggiunto - La possibilità della doppia guida poi rende queste licenze maggiori di fatto di mille perché si può ulteriormente aumentare il numero effettivo di chilometri di vetture taxi. Un impegno che abbiamo mantenuto".



