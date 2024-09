Arrampicata: Europei, Laura Rogora oro anche nella Combinata

Imbattibile Laura Rogora a Villars, dove si stanno svolgendo gli Europei di Arrampicata.

Dopo il titolo continentale conquistato ieri nella Lead, l'azzurra oggi ha vinto anche l'oro della Combinata.

Rogora aveva già imposto il proprio dominio assoluto nella semifinale e nella finale del Lead imponendosi con un ampio margine di vantaggio su tutte le avversarie, a conferma di un talento che pochi atleti possono vantare a soli 23 anni. Già in semifinale aveva dato spettacolo, distanziando tutte le avversarie e inviando un chiaro avvertimento alle rivali per la finale. In finale aveva ribadito la sicurezza con cui aveva scalato in semifinale e, una moschettonata dopo l'altra, era arrivata praticamente in vetta, alla presa 45, creando un abisso fra sé e le avversarie: l'ucraina Kazbekova, argento, è arrivata al movimento 39+ e l'olandese Van Der Meer, bronzo, a 38+.

Oggi la 23enne romana ha fatto il bis nella finale di Combinata con formula Olimpica: nel Boulder si è piazzata 5/a, realizzando 2 top e raggiungendo 2 zone alte e 4 zone basse (con 5,2 e 6 tentativi), ma nella Lead ha ristabilito la suasupremazia, arrivando al movimento 50+, dove la seconda classificata, la francese Zélia Avezou, ha raggiunto il movimento 44+, e l'ucraina Kazbekova alla presa 43. Sommando i punteggi delle due specialità Laura ha messo insieme 155,6 punti che le hannod ato anche l'oro della Combinata, seguita dalla Kazbekova, argento, e dalla Avezou, bronzo.

Passando a un bilancio generale, va sottolineato che la spedizione azzurra agli Europei di Villars è stata un successo: oltre ai 2 titoli di Laura Rogora, ci sono stati la doppietta italiana nella Speed maschile, con Ludovico Fossali oro e Matteo Zurloni argento, e la medaglia di bronzo di Giulia Randi nella prova femminile (con Beatrice Colli quarta).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA