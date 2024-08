Cambio al comando carabinieri di Anagni, arriva Dell'Otto

Avvicendamento al Comando della Compagnia Carabinieri di Anagni. Al maggiore Matteo Demartis subentra il capitano Alessandro Dell'Otto.

Dopo 4 anni di servizio nella Città dei Papi, il maggiore Matteo Demartis lascia l'incarico di Comandante della Compagnia per assumere l'incarico di comandante del Nucleo Investigativo di Siena.

Al suo posto subentra il capitano Alessandro Dell'Otto che lascia il comando del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Bari: cinquant'anni, originario di Roma, è sposato e padre di un bambino di dieci anni. Ha prestato servizio presso il Comando Provinciale di Bari come comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Monopoli per poi essere trasferito al Nas di Bari ove è rimasto per tre anni.



