Tentano furto in appartamento a Roma, denunciati

Denunciati dalla polizia a Roma due cittadini georgiani di 35 e 33 anni per tentato furto in appartamento e ricettazione.

Gli agenti del XV Distretto Ponte Milvio, durante un servizio di pattugliamento, nel transitare in via Innocenzo XIII, hanno notato due persone a bordo di un'auto che avevano un atteggiamento sospetto così hanno seguito il veicolo in direzione di via Portuense. I due, giunti in via Belluzzo, sono entrati in uno stabile. Dopo pochi minuti, i poliziotti li hanno notati uscire di corsa, salire sull'auto e scappare. A quel punto è nato un inseguimento poi terminato in via Malatesta dove sono stati immediatamente raggiunti e bloccati.

Effettuata la perquisizione sono stati trovati all'interno del vano luce del tettuccio dell'abitacolo diversi arnesi atti allo scasso. Nella loro casa sono stati scoperti diversi monili in oro di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

Nello stabile di via Belluzzo sono stati trovati segni di effrazione ma non sono stati messi a segno furti.



