Arrestati con 34 chili di hashish in A/1 a Arezzo

Trovati in autostrada A1 con 34 chili di hashish e arrestati due giovani romani di 19 e 20 anni.

La polizia stradale di Arezzo li ha fermati per un controllo lungo la A1 in direzione Sud mentre transitavano su una Lancia Y10. Alla richiesta dei motivi del loro viaggio i giovani, provenienti dall'estero, non hanno fornito spiegazioni convincenti, palesando, invece, un ingiustificato nervosismo che ha fatto insospettire i poliziotti.

Sebbene a prima vista sembrasse tutto a posto, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo, perquisendo l'auto e scoprendo nelle valigie nel portabagagli ben 340 panetti di hashish da 100 grammi, tutti avvolti con cellophane trasparente.

Colti sul fatto, i due giovani sono stati arrestati e portati nel carcere di Arezzo, mentre l'auto e i 34 chili di stupefacente sono stati sequestrati per la confisca. Le indagini proseguono.



