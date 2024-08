M5s 'solidarietà a Tiziana Ronzio per gravi intimidazioni'

"Esprimiamo la nostra profonda solidarietà a Tiziana Ronzio, per le gravi intimidazioni subite.

Questi atti vili e intimidatori non possono e non devono essere tollerati, specialmente quando colpiscono chi, come Tiziana, dedica la propria vita al bene della comunità. Ci troviamo di fronte un quadro allarmante di pressione e violenza da parte delle organizzazioni criminali nei confronti di coloro che cercano di cambiare in meglio i nostri territori. Quanto accaduto recentemente a Montespaccato, con il raid vandalico in un bene confiscato alla mafia è un chiaro segnale di quanto questi gruppi criminali siano disposti a fare pur di mantenere il controllo. Non possiamo permettere che la criminalità organizzata abbia la meglio. È necessario che tutte le istituzioni, le forze dell'ordine e la società civile si uniscano in una risposta ferma e decisa contro questi atti di intimidazione.

Ribadiamo con forza la nostra vicinanza a Tiziana Ronzio e a tutte le persone che, in ogni angolo del nostro Paese, resistono alle pressioni della criminalità organizzata. Non siete soli, e non permetteremo che le vostre voci vengano messe a tacere".

Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.



