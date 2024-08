Gualtieri, nessuna massiccia edificazione pratone Torre Spaccata

"Una edificazione massiccia nel pratone di Torre Spaccata ci vedrebbe contrari. Qui il prg prevede comunque l'edificabilità: teoricamente si potrebbe fare anche un centro commerciale. Noi comunque abbiamo sempre detto no all'edificazione massiccia". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso del sopralluogo all'area che giorni fa è stata devastata da un incendio, rivolgendosi anche ad alcuni esponenti del comitato di quartiere a sostegno del verde nel pratone.

Il sindaco ha ricostruito la storia: "È un'area 'privata' di Cdp che sulla base del prg vigente doveva essere edificata, poi è stata oggetto di un'altra ipotesi di sviluppo: l'ampliamento degli studi di Cinecittà, in particolare gli studi per le riprese all'aperto, assieme a altre attività di Cdp. Poi l'ipotesi si è fermata e questa area è rimasta sotto custodia della proprietà, in attesa di capirne il futuro. Era un progetto Pnrr, ma non di quelli in capo a Roma Capitale". Gualtieri comunque ha riconosciuto che in quel progetto "fallito non per causa nostra, due terzi di 50 ettari sarebbero rimasti a verde per gli studi all'aperto, l'edificazione sarebbe stata molto limitata e il resto sarebbe stato parco attrezzato. Comprare il terreno come Campidoglio? L'acquisto sarebbe molto costoso - ha risposto - ritengo parecchie decine di milioni: non avremmo le risorse per comprare tutti i terreni. In genere si lavora con la proprietà per una soluzione che realizzi grandi parchi. Noi possiamo fare di tutto per rendere forte l'infrastruttura ecologica della zona".



