Colonia di 30 gatti a rischio a Zagarolo, 'aiutiamoli'

Una colonia di trenta gatti che si trova a Zagarolo, in provincia di Roma, rischia di essere sterminata. A farsi loro portavoce è Antonio Prencipe, un residente del centro del paese allarmato dai gesti e dalle minacce di alcuni condomini.

"A marzo, dopo che alcune accumulatrici di gatti sono state sfrattate - racconta Antonio - si è formata una colonia felina.

Molti di questi gatti son Filv e Felv positivi e hanno bisogno di essere curati. Oltre a questo i condomini non gradiscono la loro presenza quindi non è stata nemmeno dichiarata come colonia. I piccoli sono stati anche presi a calci e vogliamo trovare loro una situazione in cui siano davvero accolti come meritano, uno spazio dove poterli aiutare. Una l'ho adottata io".

I post di Antonio sono stati condivisi da molte persone preoccupate per la sorte dei felini, anche Caterina Murino, attrice, modella e showgirl italiana, ha pubblicato un appello sui social e "ci ha messo a disposizione un avvocato".

Della questione si sta interessando anche la deputata e garante per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Roma Patrizia Prestipino: "Ho scritto una lettera ufficiale alla città metropolitana e al sindaco di Zagarolo". Anche Rocco Ferraro, Consigliere Delegato all'Ambiente e tutela degli animali si sta attivando: "Scriverò al sindaco di Zagarolo e alla asl per sapere quali decisioni intendono intraprendere e mi informerò per sapere, anche con una moral suasion, se in qualche istituto superiore, c'è una palestra o uno spazio aperto per dare loro stallo".



