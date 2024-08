Uomo accoltellato vicino Roma, fermato un sospettato

Un uomo è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale, a Roma, dopo essere stato accoltellato ad una gamba ed a un braccio. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Formello, centro a pochi chilometri dalla Capitale, nella zona di piazza San Lorenzo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Roma Cassia che hanno fermato una persona che vive in affitto in un appartamento di proprietà del ferito e hanno proceduto anche al sequestrato di un coltello.

Da chiarire la dinamica e i motivi del gesto. La vittima è stata trasportata in codice rosso al Sant'Andrea.



