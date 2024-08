Pedalò imbarca acqua, poliziotto in crociera salva gli occupanti

Nel pomeriggio di Ferragosto un ispettore della Squadra Fluviale della Questura di Roma, libero dal servizio, si stava godendo una mini crociera sul lago di Albano a bordo di un battello turistico quando il suo occhio è caduto su uno dei pedalò che giravano per lo specchio d'acqua.

Il poliziotto, anche se da lontano, ha capito che la piccola imbarcazione stava imbarcando acqua ed i quattro occupanti, due uomini e due donne, erano già in preda al panico.

Il poliziotto si è subito adoperato con il personale del battello per virare verso il pedalò in difficoltà e, nel contempo, ha chiamato i suoi colleghi a bordo degli acquascooter della Polizia di Stato.

Grazie al doppio intervento è stato possibile raggiungere i quattro che, pur sotto shock, erano in buone condizioni di salute e sono stati fatti salire a bordo del battello turistico.

Messe in salvo le persone è stato poi portato a riva anche il pedalò semisommerso.



