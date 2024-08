Lazio: Baroni 'pronti per l'esordio, Dia darà una grande mano'

"Arriviamo bene all'esordio. C'è stato questo problema con Gila ma la squadra sta bene, siamo pronti. Il campionato sarà difficile come al solito e dovremo essere all'altezza. Ci saranno delle difficoltà, ma insieme ai nostri tifosi dobbiamo fare una partita di grande compattezza ed agonismo. Abbiamo cambiato qualcosina, ma vogliamo creare un'identità forte in cui tutti lavorano insieme. Mi piace vedere una squadra che dà tutta per se stessa e per i tifosi, questo non deve mai mancare. Abbiamo preso giocatori bravi e vogliamo migliorare il campionato dell'anno scorso". Sono queste le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa il match contro il Venezia. Poi, sul mercato, ammette come con "la società c'è un confronto diretto sempre, per adesso siamo questi e andiamo avanti con questi", mentre sull'ultimo acquisto, Dia, sottolinea che "è un giocatore bravo, uno che ci può dare una grande mano. Quando abbiamo portato dentro Noslin c'era Immobile. Dia ha dimostrato di saper fare gol, ha mobilità e a me questo piace", conclude.



