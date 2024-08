Acqua e fango sui binari, sospesa tratta S. Pietro-Vigna Clara

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Roma San Pietro - Vigna Clara per un allagamento a causa di un'infiltrazione di acqua dovuta alla rottura di una tubazione di proprietà esterna all'azienda. È stata riscontrata inoltre la presenza di fango su circa 100 metri di binari nella galleria.

E' comunque in corso l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che stabiliranno a breve un cronoprogramma dei lavori per la riapertura della linea.

I treni Regionali possono registrare ritardi, variazioni e cancellazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA