Ferragosto, arriva in ospedale con lama di 8 cm nella pancia

Questa notte i carabinieri della Tenenza di Fondi sono intervenuti nel centro del comune del sud pontino in seguito all'accoltellamento di uomo di 30 anni di origine indiana, ma residente nella città in provincia di Latina.

Quest'ultimo è stato soccorso dai paramedici del 118 e trasportato all'ospedale San Giovanni Di Dio, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico in cui è stata estratta una porzione di lama di otto centimetri dal suo corpo. Sono tuttora in corso le indagini dei Carabinieri della Tenenza di Fondi per individuare il responsabile e le cause del gesto.



