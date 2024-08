Vasto incendio in via Candoni, vicino ad abitazioni

Sono oltre quaranta gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco di Roma per incendi di sterpaglie e colture.

Dalle ore 11:00 alle 16 nel Comune di Campagnano di Roma in località Strada della Bossetta, tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti e un elicottero sono stati impegni per l'incendio di un bosco Dalle ore 14:30 circa, in via Luigi Candoni,80 a Roma cinque squadre, due autobotti e un'elicottero sono impegnati per un vasto incendio di vegetazione arrivato a lambire alcune abitazioni. Non ci sono state persone ferite.



