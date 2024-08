Morto Marcello Testa, pierre della Roma by night anni '80

Marcello Testa, pierre di spicco della 'Roma by night' negli anni '80, è morto la scorsa notte nella sua casa nella capitale. Classe '59 (65 anni compiuti il 6 maggio), lascia due figli. Per chi ha vissuto gli anni d'oro della movida romana, ricordano gli amici diramando la notizia, Testa ha rappresentato una figura di spicco. "Forse è stato il primo pierre inteso come 'aggregatore' di giovanissimi che in quegli anni frequentavano le discoteche, ai massimo del loro successo", spiegano, ripercorrendo il suo lavoro al Piper, dove lo chiamò Giancarlo Bornigia, e in altri locali tra cui Gilda, Histeria e Alien.

Le esequie di Marcello Testa si terranno lunedì alle ore 11 nella chiesa Santa Maria della Mercede (viale Regina Margherita). Il feretro sarà esposto dalle 9 per l'ultimo saluto di parenti e amici.



Alba Parietti e Marcello Testa

