Tenta immergersi in Fontana di Trevi, fermato da Polizia Locale

Con un gesto improvviso, questa mattina, poco dopo le 3.00, un 28enne ha cercato di fare un bagno nella storica fontana monumentale di Piazza di Trevi, ma gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio di controllo sulla piazza, sono intervenuti immediatamente, facendolo desistere e uscire subito dall'acqua. Per il cittadino, di nazionalità svizzera, sono scattati i verbali per un ammontare di circa 550 euro, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia urbana, con annessa misura dell' ordine di allontanamento.



