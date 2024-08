Humanity 1 a Civitavecchia, sbarcati 58 migranti

Dopo tre giorni di navigazione, la nave Humanity 1 è attraccata al porto di Civitavecchia, dove ha fatto sbarcare i 58 migranti soccorsi l'1 agosto al largo della Libia. "Tutti i sopravvissuti - scrive l'Ong su X - sono stati sbarcati in sicurezza a Civitavecchia. I primi a scendere sono stati 12 minori non accompagnati, seguiti dalle famiglie, gli uomini e un gatto. Auguriamo loro il meglio per il loro viaggio in Europa". Uno sei sopravvissuti, aggiunge l'ong, è stato evacuato due giorni fa a Trapani insieme con un familiare dopo aver accusato sintomi riconducibili ad un infarto. "Non c'è alcuna ragione per non far sbarcare i sopravvissuti nel porto sicuro più vicino, come chiede la legge internazionale", conclude Humanity.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA