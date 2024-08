Maxi-rogo a Roma in zona Ponte Mammolo, diossine in diminuzione

Diossine in diminuzione secondo le rilevazioni dell'Arpa effettuate dal 31 luglio al 1 agosto nell'area di Ponte Mammolo a Roma interessata dall'incendio divampato il 27 luglio.

Le diossine sono passate da 92 pg/m3 della precedente rilevazione a 32 pg/m3, a fronte di una concentrazione di tossicità di circa 0,1 pg/m3.

Il dato sul benzo(a)pirene è in corso di analisi, nella precedente rilevazione era 3,6 ng/m3 (il valore limite come concentrazione media annua è pari a di 1 ng/m3, non è direttamente confrontabile con i valori misurati in occasione di incendi, e viene riportato solo come riferimento informativo, spiega Arpa).

Il dato sui Pcb è 2700 pg/m3 contro 2200 pg/m3 della precedente rilevazione a fronte di una forbice di 'normalità' tra 3 e 3000.

Già il 31 luglio scorso, alla luce dei dati rilevati, il sindaco Gualtieri ha emesso un'ordinanza che prevede: il divieto di raccolta per il consumo o la vendita degli alimenti di origine vegetale e animale; il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata; alla cittadinanza presente o in transito nel raggio di due chilometri dalla zona dell'incendio, si raccomanda di: lavare e pulire accuratamente balconi e davanzali delle abitazioni; lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona; lavare bene, prima di consumarlo, qualsiasi alimento conservato all'aperto; pulire i filtri, di climatizzatori e raffrescatori, secondo le modalità prescritte dai manuali di uso e funzionamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA