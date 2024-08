Blitz al campo abusivo, 12 minori affidati ai servizi sociali

Questa mattina i carabinieri hanno provveduto a verificare un insediamento costituito da diverse roulottes, camper e prefabbricati situati in un terreno in località Campo di Carne, provvedendo all'accertamento delle condizioni igienico sanitarie nelle quali vivono i suoi residenti, nonché della loro posizione amministrativa sul territorio nazionale per quelli stranieri. A conclusione di un mirato servizio sviluppato nell'ambito di strategie di contrasto pianificate ed attuate dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, con l'ausilio di tutte le componenti territoriali del Comando Provinciale e Gruppo Carabinieri Forestali di Latina, insieme alla Polizia Locale e ai Servizi Sociali del Comune di Aprilia e al Dipartimento dell'Asl di Latina, sono state controllate 31 persone, delle quali 12 minori e 10 veicoli.

Le attività, effettuate nel comune di Aprilia, nell'area ricompresa tra la Via Aurelio Saffi e via Saliceti, hanno fatto emergere diversi illeciti penali, il cui accertamento ha portato alla denuncia di cittadino italiano cinquantaquattrenne per reati contro il patrimonio, in materia ambientale e per violazione di sigilli di una precedente area sottoposta a sequestro per la presenza di una discarica abusiva, a cui se ne aggiungeva un'altra rinvenuta nel corso del servizio, nonché di un cittadino trentaduenne bosniaco per reati in materia ambientale.

Veniva altresì accertato che i 12 minorenni controllati vivevano in pessime condizioni igienico sanitarie, e per questo sono stati affidati ai Servizi Sociali del Comune di Aprilia per il successivo collocamento in idonee strutture di accoglienza.

Al termine delle predette operazioni venivano attivate le procedure di ripristino dei luoghi.



