Quality Day Bambino Gesù, vince progetto su uso antibiotici

Un progetto dedicato al miglioramento dell'appropriatezza nell'uso degli antibiotici vince l'edizione 2024 del Quality Day dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l'appuntamento annuale dedicato alla condivisione delle migliori pratiche cliniche, progettate e sperimentate in corsia dalle diverse Unità Operative.

In tutto, sono stati 40 i progetti in gara tenendo conto di 4 ambiti di giudizio: innovazione, adesione agli standard Jci, risultati conseguiti e trasferibilità ad altre aree. Realizzato dalle aree di Malattie infettive, Farmacia, Anestesia e rianimazione cardiochirurgica, Arco e Microbiologia, il progetto 'L'Individuazione di un modello riproducibile per ottimizzare la durata delle terapie antibiotiche e per favorire l'utilizzo di terapie mirate sulla base dei risultati microbiologici', ha migliorato l'appropriatezza nell'uso degli antibiotici, ottimizzando le prescrizioni di carbapenemi (meropenem) in Anestesia e rianimazione cardiochirurgica.

"Alimentare la cultura della qualità e della sicurezza delle cure è un principio fondante del governo clinico delle strutture sanitarie - ha affermato il direttore sanitario Massimiliano Raponi - Si tratta di un processo possibile solo grazie al coinvolgimento dei medici e degli infermieri che si confrontano con progetti innovativi orientati al continuo miglioramento delle cure offerte ai nostri pazienti".

Tra gli altri premiati, la domiciliarizzazione del trattamento immunoterapico nei bambini oncoematologici ("Piccoli eroi a casa con l'immunoterapia") realizzato dall'Oncoematologia per la categoria 'Innovazione'. Per i 'Risultati conseguiti', è stato premiato il progetto per la transizione presso i centri per adulti di pazienti con Hiv ("Formazione in adolescenti e giovani adulti con e senza infezione da Hiv. Peer supporter e metodologia di accompagnamento ai centri dell'adulto") realizzato dalle aree di Infezioni Complesse e Perinatali, Malattie Infettive e Psicologia Clinica.

Per la sezione 'Adesione agli standard JCI', il progetto vincitore è stato "Modello innovativo di transizione in endocrinologia e diabetologia" dedicato alla creazione di un percorso per la transizione presso i centri per l'adulto dei pazienti endocrinologici diventati maggiorenni e realizzato dalle unità operative di Endocrinologia e Diabetologia. L'ultimo ambito di valutazione, la 'Trasferibilità ad altre aree', ha visto vincitore il lavoro svolto dalle aree di Pneumologia e Fibrosi Cistica e il Laboratorio analisi cliniche, "Prelievo al primo colpo! L'utilizzo di visore per l'esecuzione del prelievo ematico". In questa edizione del Quality Day è stata premiata anche l'onità operativa che ha eseguito il maggior numero di segnalazioni di eventi evitati (58), ovvero Cardiologia. Per il presidente della Fondazione, Tiziano Onesti l'appuntamento, "aiuta ad aumentare il senso di consapevolezza di ognuno di noi di fare parte di una grande famiglia professionale che mette al centro la qualità come valore fondamentale".



