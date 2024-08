Incendio Roma:Gualtieri, città al sicuro, ora fare stima danni

"Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono andate avanti tutta la notte, e questa mattina gli elicotteri sono ancora in volo. Tutti ieri sera sono rientrati nelle loro case, erano sgomberi precauzionali, nessuno ha dovuto lasciare la propria abitazione grazie all'efficacia degli interventi di spegnimento. La città è al sicuro poi ci sarà da fare la stima dei danni e anche da lavorare con una indagine più approfondita sulle cause". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, alla presentazione del XXV Congresso mondiale di Filosofia, in merito al maxi-incendio scoppiato ieri pomeriggio nella zona di Monte Mario, a nord della capitale.





