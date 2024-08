Banda dei furti messa in fuga da cittadini e carabinieri

Una banda specializzata nei furti che stava prendendo di mira gli alloggi su via Pisciarello a Ceccano, in provincia di Frosinone, è stata messa in fuga nella notte dai cittadini che hanno avvertito rumori insoliti nel retro di un palazzo ed affacciandosi hanno notato delle sagome che si facevano strada usando delle torce.

Gli inquilini hanno dato l'allarme ai carabinieri, descrivendo un furgone scuro sul quale la banda si era appena data alla fuga. Le pattuglie del comando provinciale di Frosinone, impegnate nel dispositivo con cui contrastare i furti nella notte, sono intervenute in pochi minuti ed hanno intercettato il furgone lanciandosi all'inseguimento lungo le strade del centro urbano e poi delle campagne di Ceccano.

Quando hanno capito che stavano per essere bloccati, i ladri hanno fermato il mezzo e si sono dati alla fuga tra le strade poco illuminate della periferia, scomparendo nella notte.

Il furgone con cui la banda era entrata in azione era stato rubato poco prima all'hotel Trattoria Testani di Frosinone. Con ogni probabilità il gruppo si è allontanato dall'area senza correre altri rischi: nella notte non risultano altri furti consumati a Ceccano e circondario.



