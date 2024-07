A Palazzo Barberini nuovi capolavori dalla Galleria Borghese

Resterà aperta dal primo agosto fino al 27 ottobre la fortunata mostra 'Tiziano, Bellini, Bronzino.

Capolavori dalla Galleria Borghese a Palazzo Barberini', nata dalla collaborazione tra le Gallerie Nazionali Borghese e di Arte Antica e Palazzo Barberini. L'eccezionale percorso espositivo con 50 opere di grandi artisti, da Tiziano a Bellini, viene ora riproposto dal primo agosto con l'aggiunta di 8 nuove opere, alcune provenienti dai depositi della Galleria Borghese, tra cui importanti dipinti di Guido Reni, Scipione Pulzone e Palma il Giovane.

La mostra era stata realizzata trasformando in opportunità la temporanea dismissione della Pinacoteca di Galleria Borghese per i lavori finanziati con il Pnrr; il successo di visitatori ha spinto i direttori delle Gallerie a proseguire l'esposizione che mette in dialogo due collezioni dalla storia simile, legata a due figure cruciali della vita politica e culturale romana del Seicento, Maffeo Barberini e Scipione Borghese, in un'ideale vicinanza storica e culturale, e non ultima, anche geografica.

Accanto a capolavori assoluti come la 'Madonna col Bambino' di Giovanni Bellini e 'Amor Sacro e Amor Profano' di Tiziano, il pubblico potrà ammirare, tra gli altri, la 'Danza Campestre' di Guido Reni, 'Venere e Adone' dello Scarsellino, la 'Caduta di Lucifero' di Jacopo Palma il Giovane e la 'Sacra Famiglia' di Scipione Pulzone.

Per tutto il periodo dell'esposizione, inoltre, continua a essere attiva l'agevolazione sui biglietti che prevede, per coloro che avranno acquistato il biglietto di Galleria Borghese, il diritto a visitare le Gallerie Nazionali di Arte Antica a un costo agevolato di 5 euro, godendo al contempo di tutto lo straordinario patrimonio e delle iniziative in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA