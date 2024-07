Rock in Roma chiude con 250mila presenze e si prepara al 2025

Due mesi, 33 concerti, tre palchi, due location simbolo, ossia l'Ippodromo delle Capannelle e l'Auditorium parco della musica Ennio Morricone. E tanta musica, dal rock all'heavy metal passando da pop, rap e indie. Rock in Roma chiude la sua edizione 2024 con 250mila presenze e promette di ripetersi anche nella prossima stagione, in cui verrà celebrato il 15/o anniversario dell'evento.

Tra i live di maggiore affluenza, quelli di Calcutta e Geolier (entrambi sold out), Gemitaiz, Salmo & Noyz, Gigi D'Agostino e chiusura con Tedua, con più di 20mila persone. Ma tra i protagonisti ci sono stati anche artisti internazionali come 21 Savage, Deep Purple, Placebo, Fontaines D.C., Loreena McKennitt. Per ascoltarli sono accorsi fan di un'età compresa tra i 18 e i 50 anni.

Per quanto riguarda il 2025, già in queste settimane è stato annunciato il live di Sfera Ebbasta. "A breve ci saranno nuovi annunci - promettono gli organizzatori, Maxmiliano Bucci e Sergio Giuliani - L'idea è quella di accogliere sui nostri palchi gli artisti della nuova scena musicale italiana e headliner stranieri di alto spessore, com'è stato quest'anno".





