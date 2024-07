Elisuperficie attiva a Fiuggi per soccorsi e voli turistici

A Fiuggi è entrata in servizio la nuova elisuperficie che verrà utilizzata per l'atterraggio ed il decollo dei velivoli del 118 in caso di emergenze e si inserisce nel nuovo sistema turistico fiuggino disegnato dall'amministrazione comunale.

Realizzata nell'area del centro sportivo di Capo i Prati, è in servizio H12 cioè solo nelle ore di luce diurna per le quali è possibile l'atterraggio a vista. Resterà in funzione per tutta l'estate in attesa di sviluppare un progetto definitivo. "È intenzione di questa amministrazione - ha detto il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini - far diventare l'Elisuperficie una struttura fissa ed attrezzata per i voli turistici. Sarà così possibile osservare questo territorio, immensamente ricco sotto il profilo ambientale, naturalistico e archeologico, alzandosi in volo con un elicottero".

In prospettiva, sulla struttura di oggi è prevista la realizzazione di una elisuperficie H24 cioè in grado di funzionare in tutto l'arco delle 24 ore.

"L'obiettivo - spiega l'assessore Quirino De Santis - è quello di dotare Fiuggi ed il Nord della provincia di Frosinone di un importante servizio di volo per i transfer, panoramici, esperienziali e sportivi".



