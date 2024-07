Detenuto 25enne si toglie la vita nel carcere di Rieti

Un detenuto di soli 25 anni in attesa di giudizio, in isolamento, si è tolto la vita questa mattina al carcere di Rieti. "Io il conto non lo tengo più: sono comunque troppi e (quasi) ogni giorno uno di più. Ogni caso è un caso a sé, ma tutti insieme sono l'indice della crisi di un sistema che non riesce a garantire i principi costituzionali di umanità nella detenzione e di sostegno al reinserimento sociale dei condannati", commenta il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa.

"Spiace constatare - dice il segretario generale dell'Osapp Leo Beneduci - le tardive ed inefficaci misure che salvi interventi dell'ultimo momento il governo si appresta a far approvare per l'emergenza carceri del paese, del tutto incurante tra l'altro del fatto che i danni riportati nelle infrastrutture penitenziarie nell'ultimo mese hanno ridotto di almeno ulteriori 5.000 posti le già inadeguate capienze penitenziarie sul territorio nazionale". "Ben al di là della propaganda e dei numeri sterili e distanti dalla realtà dispensati dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, le prigioni, chi vi è ristretto e chi vi lavora, continuano a essere abbandonati a se stessi", sostiene la Uilpa Polizia Penitenziaria con il segretario Gennarino De Fazio. Per il segretario generale dell'Spp, sindacato di polizia penitenziaria, Di Giacomo, "le carceri sono diventate cimiteri".

Marta Bonafoni, consigliera regionale del Pd, commenta: "la notizia dell'ennesimo suicidio in carcere, avvenuto nella casa circondariale di Rieti, mostra chiaramente una situazione insostenibile, come denunciano da tempo associazioni, organizzazioni sindacali, le stesse persone recluse". Anche per Alessio D'Amato di Azione "l'ennesimo suicidio, avvenuto questa volta a Rieti, dimostra come la situazione nelle carceri sia fuori controllo. Il sovraffollamento, accanto alla strutturale carenza di organico della polizia penitenziaria, crea una miscela esplosiva aggravata dal caldo e dalle condizioni strutturali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA